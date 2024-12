Quifinanza.it - 700 ore di ferie solidali alla collega vedova: come funziona e limiti

I rapporti di lavorono meglio se c’è serenità nella vita privata. Ne beneficia l’umore e, conseguentemente, la performance in ufficio. Non sempre però quel che succede nella propria esistenza consente di svolgere al meglio le mansioni contrattuali. Ne sa qualcosa una 40enne di Forlì che, a causa della malattia del marito, ha dovuto utilizzare tutte le sue ore diper assisterlo in una fase molto difficile, iniziata tre anni prima con la diagnosi di un grave problema di salute.Con la scomparsa del coniuge, il lutto ha colpito tutta la famiglia ma – in soccorso – sono arrivati i colleghi della lavoratrice che, in uno slancio di altruismo e di empatia, hanno scelto di “donarle” ben 700 ore diaggiuntive, per consentirle di stare qualche mese a casa e di passare più tempo con i figli minori, molto scossi per il recente evento.