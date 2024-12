Secoloditalia.it - Von der Leyen riceve Meloni: focus su migranti e automotive. “Avanti con il Piano Mattei”

Un colloquio di circa un’ora con Ursula von dera Bruxelles, prima di ripartire in direzione Finlandia per partecipare al vertice Nord-Sud. Malgrado la febbre alta la premier Giorgiaè riuscita a rispettare tutti gli appuntamenti di un’agenda molto fitta. “Domani devo esserci”, aveva detto ai suoi in serata al termine della seconda giornata del Consiglio d’Europa, dopo essersi concessa qualche ora di riposo in albergo.Faccia faccia-von dera BruxellesAl palazzo Berlaymont, nel quartiere europeo di Bruxelles, la presidente della Commissione Ue ricevutoper un primo scambio di opinioni dopo l’insediamento del nuovo esecutivo europeo. Al termine del bilaterale nessun punto con la stampa. Ma i dossier sul tavolo sono stati illustrati da una nota di Palazzo Chigi.