Sport.quotidiano.net - Vitoria Guimaraes-Fiorentina 1-1, le pagelle

Firenze, 19 dicembre 2024 –1-1, ecco i voti: Terracciano 6 - Disinnesca un tiraccio di Kaio Cesar distendendosi sulla sua sinistra. Ancora una grande parata su Gustavo Silva nella ripresa che tiene in piedi le speranze di rimonta. Bravo nel non toccare in area G. Silva, poi ammonito. Fermo su un paio di conclusioni. Dodo 6 - Attento nelle diagonali e nel coprire la zona dove opera con continuità Nuno Santos, uomo di maggiore talento degli avversari. Si sacrifica coprendo e correndo, con un po’ di dispersione. Si mette al servizio degli altri e sforna l’assist che vale il pareggio liberatorio. Comuzzo - Non è lucido nell'uscita e Kaio Cesar ne approfitta per tagliare in due la difesa viola. Quello che sorprende è la poca tranquillità nel gestire situazioni semplici.