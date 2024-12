Pianetamilan.it - Verona-Milan 0-1 (90?): Reijnders-gol, tre punti di platino | Serie A News

È terminata da pochi minuti, partita della 17^ giornata dellaA 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, il racconto dei secondi 45' di gioco tra i gialloblu di Paolo Zanetti e i rossoneri di Paulo Fonseca. Dopo che il primo tempo si era concluso 0-0, con poche emozioni se non l'infortunio a Rafael Leão, la ripresa si apre subito con due cambi per il. Fuori Pawe? Dawidowicz (ammonito) e Amin Sarr, dentro Flavius Daniliuc e Dailon Rocha Livramento. Il, al 46', ha subito una doppia chance. Ci provano prima Emerson Royal, poi Tijjani, ma senza fortuna. Al 49' gran palla forte, a tagliare, di Álex Jiménez a servire sul palo opposto l'accorrente Samuel Chukwueze. Il nigeriano, a tu per tu con Lorenzo Montipò, tocca però in corsa male la sfera e il portiere può allontanarla con il pugno dall'area piccola.