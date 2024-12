Vanno via tutti e tre Alfonso Signorini Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi in casa non lo sanno

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono giorni tosti per il pubblico del Grande Fratello, tutto preso a capire come si evolveranno i rapporti più chiacchierati di questa edizione. Quello tra Shaila e Lorenzo, per esempio. È finita all’improvviso tra la ballerina e il modello: dopo una lunga serie di effusioni sul divano, lui ha troncato la relazione nata nella. E poi Luca e Jessica, i due ex amici che si sono molto raffreddati dopo l’ultima diretta.La prossima puntata è in programma lunedì 23 dicembre, quindi potrebbe succedere di tutto in questo weekend. Ma di sicurofarà un riassunto della settimana prima di dare il via a sorprese, faccia a faccia e chissà, magari presentare altri concorrenti. Prima di tornare in studio, però, il conduttore farà un viaggetto insieme alle sue compagne d’avventura.