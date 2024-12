Ilfattoquotidiano.it - Usyk-Fury 2, il pronostico dei massimi italiani – Giacobbe Fragomeni: “Tifo per l’inglese, mi fa impazzire. E sabato non farà lo stupido”

Sulle orme del suo maestro Ottavio Tazzi, che un tempo lo accompagnò sul tetto del mondo,sta costruendo a Milano una squadra di ottimi pugili, tra cui Akrem Aouina, Yassin Hermi e Fabio Turchi. Da campione sul ring ha saputo trasformarsi in un bravo allenatore che dall’angolo guida perfettamente i suoi ragazzi. Da atleta è riuscito nell’impresa di diventare campione del mondo deileggeri, versione Wbc, cintura che dieci anni dopo sarebbe stata conquistata proprio da Oleksandr, prima che l’ucraino passasse nella categoria superiore, quella in cui21 dicembre metterà in palio i titoli contro Tyson, in un match messo a calendario da tutti gli appassionati di boxe.guarderà il match in tv insieme alla moglie Sara, con la quale gestisce la palestra.