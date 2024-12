Movieplayer.it - Tom Holland sul nuovo film con Christopher Nolan: "Non so nulla, ma sono super eccitato!"

Leggi su Movieplayer.it

Tomrivela come è stato coinvolto nel prossimo progetto del regista, ma ammette di sapere pochissimo sul. Solo lo scorso novembre è emerso che il prossimodivanta un cast stellare che include Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tome Charlize Theron. Al momento, però, i dettagliestremamente scarni. L'unica informazione certa è che le riprese inizieranno nel 2025., l'attore che ha interpretato Spider-Man, ha recentemente parlato del progetto, ma ha confessato di essere ancora in gran parte all'oscuro della trama. Come ormai consuetudine per idi, la segretezza regna sovrana, e sembra che la riservatezza riguardi anche gli stessi attori. Il regista scrive e dirige il, che .