Terzigno | violenza in casa contro i genitori arrestato 29enne

. Una storia che racconta le violenze subite da duecausata dalla tossicodipendenza del figlioUna mamma chiama la Stazione Carabinieri di, sfinita. Il figlioche vive con lei è fuori di sé. Ha fumato crack, di nuovo, ed è aggressivolei ed il marito. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.I militari si precipitano adi quella famiglia inchiodata ad una sventura tale e tentano di calmare il figlio, prima di procedere agli accertamenti.Lui però non comprende cosa rischia e, nonostante sia davanti ai militari, si scagliala madre minacciandola di ucciderla. I carabinieri bloccano ilviene e lo arrestano.In caserma, in seguito, ricostruito cosa hanno subìto in passato i suoi familiari e le righe della querela si riempiono di minacce di morte, schiaffi, spintoni, parolacce, furti di denaro in, o richieste di soldi sotto minaccia, lunghi coltelli puntati addosso, mobili rotti a pugni.