Ilrestodelcarlino.it - Tassa di soggiorno a Pesaro: fondi destinati alla cultura anziché al turismo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La cosa non detta nel corso dell’assemblea degli albergatori? E’ che più della metà delladinon va per migliorare i viali della zona mare e la promozione della città, ma è finita nel bilancio dell’Amat e cioè la società che promuove i teatri. "Perché la", dice con il sorriso sardonico uno degli albergatori della città nel corso della riunione della categoria che si è tenuta ieri al Charlie hotel di viale Trieste. Sala piena con rappresentanze sia da Urbino – con Francesco Guazzolini – che da Fano, con rappresentante Luciano Cecchini. In prima fila tutto lo stato maggiore dell’amministrazione comunale con a capo il sindaco Andrea Biancani che "ha parlato di grande attenzione alcompatibilmente con le risorse, anche se su alcuni punti di programmazione andiamo avanti e poi vediamo nel corso dell’anno.