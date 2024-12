Ilrestodelcarlino.it - Strade, le buche diventano crateri. In via Foscolo è un colabrodo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è posta per l’assessore Mila Della Dora. "e non" a Pesaro le si possono trovare tanto in via, pieno centro, quanto lungo la paesaggistica strada bocca del lupo. Nel primo caso, il vicino di casa della signora che è caduta in viaha preso il metro per misurare il degrado del manto stradale: "Posso testimoniare che la manutenzione dell’asfalto, da queste parti risale al 1995 – dice –. E con il cantiere dell’ex bocciodromo le condizioni sono peggiorate: questa zona è tra quelle previste dal Piano sbandierato dal Comune?". ", non, ma veri e proprisi sono aperti nell’asfalto, lungo strada Bocca del Lupo, sotto Villa Imperiale". A lamentarsi è Roberto Polidori tra i residenti in zona. E’ venuto in redazione a dircelo: "Oltre alleinaccettabili – continua Polidori – il rischio è generato dallo smottamento che ancora si muove sotto la proprietà privata.