Sonic 4 | Paramount ha già confermato il film

Pictures hala realizzazione di4, e questo ad un solo giorno dall’esordio in sala del terzo capitolo.Ebbene si, in anticipo sui tempi, ma con il benestare della critica (3 ha già ottenuto 85% su Rotten Tomatoes),4 è entrato in via di sviluppo in casa. La notizia è stata battuta questa sera grazie ad un aggiornamento del sempre affidabile Variety. Secondo la fonte, ilpunterebbe ad essere distribuito in sala nel corso del 2027, ovvero a due anni da oggi.Non resta quindi che godersi l’uscita in sala di3, ed attendere in trepidazione la notizia ufficiale del quarto capitolo.3 Il Trailer3 Note di ProduzioneIlè stato diretto da Jeff Fowler (già regista dei primi due). Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno hanno prodotto il