Sport.quotidiano.net - Skyfighter domina a San Rossore: vittorie per Aslano e Noble Intention

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il premio “”, per dotazione e per evocazione storica, poteva essere considerato la corsa al centro del pomeriggio ippico a San(nel 1972 fuin vincitore della V Gran Corsa Siepi di Pisa con in sella Antonio Oppo che vestiva i colori gloriosi della varesina scuderia Ignis il cui grande patron Giovanni Borghi amava finanziare ogni tipo di sport). Ma, partendo da San, dominò in quegli anni il panorama ostacolistico nazionale. La corsa era posta come primo evento del pomeriggio, collocazione che, per motivi logistici, spetta sempre allo steeple chase. Ridotto a cinque il numero dei partenti dopo il ritiro di Sword Beach i favori del pronostico erano rivolti alla scuderia Aichner che ha confermato con(J. Bartos) il pronostico; al secondo posto Sancho du Mathan.