Quotidiano.net - Paradosso della tolleranza: il caso Tony Effe e la libertà di espressione

Leggi su Quotidiano.net

C’è una bizzarria che si chiama “”. Si usa per valutare se una scelta sia o meno opportuna. Fino a dove si può applicare laprima che diventi un pericolo per i tolleranti? Ilè stato definito dal filosofo ed epistemologo Karl Popper: una società eccessivamente tollerante rischia di implodere e di essere dominata proprio dagli intolleranti presenti al suo interno, cui ha permesso di prolificare. In definitiva, secondo questo, essere intolleranti nei confronti degli intolleranti è necessario per permettere a una società di rimanere aperta (e tollerante). Ci ho ripensato a proposito dell’invito del Comune di Roma a, poi annullato, al concerto romano di Capodanno. Parafrasando Popper: può una società definirsi etica se permette e promuove pubblicamente idee che contrastano l’etica con cui si identifica? Deve dare spazio pubblico all’istigazione alla violenza, soprattutto di genere? Nel momento in cui sto scrivendo, solo in Italia, nel 2024 abbiamo già superato il centinaio di femminicidi.