Ilrestodelcarlino.it - Osimo stavolta non stecca e ritorna al successo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

PARZIALI: 25-16, 25-17, 25-22 la nef3 san severino 0 LA NEF RESALMONE : Cremascoli, Silvestroni, Stella A., Maretti, Gori, Melonari, Cursano, Rosa, Carotti, Stella F., Colaluca, Boesso. All. Pascucci. SIOS NOVAVETRO S.SEVERINO: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Caciorgna, Marinozzi, Galabinov, Romiti, Angelini, Corradini, Skuodis All. Pasquali. Arbitri: D’Auria e Ballatori Alla seconda partita di fila casalinganon sbaglia tornando alnetto. Lo fa non lasciando neanche un set a San Severino. Conquistare i tre punti era l’obiettivo della squadra di coach Roberto Pascucci che conferma il pronostico in un quasi testa coda del girone E. I locali con il servizio e muro hanno la meglio su una caparbia S.Severino che proprio a muro cerca di creare problemi agli osimani nel primo set.