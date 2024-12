Orrore in Croazia aggressione con un coltello in una scuola di Zagabria | morto un bambino

Leggi su Dayitalianews.com

Choc in unaprimaria di, in, dove un folle di 19 anni ha fatto irruzione brandendo une ferendo diverse persone, provocando la morte di undi 5 o forse 6 anni, comunque molto piccolo.L’nellaCome riportato dall’Ansa un 19enne sarebbe entrato all’interno dellaarmato diquando, per motivi ancora da accertare, avrebbe iniziato a colpire chiunque aveva la disgrazia di ritrovarsi dinanzi a lui. In totale l’uomo avrebbe ferito due adulti e 5 bambini, e una maestra è ricoverata in ospedale in condizioni gravi.Dopo l’allarme nel cortile dellache si trova a Pre?ko, ad ovest di, è atterrato un elicottero del pronto soccorso e sul posto sono sopraggiunte diverse ambulanze. La polizia ha confermato che l’aggressore è stato arrestato, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda.