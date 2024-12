Thesocialpost.it - Open Arms, il messaggio di Francesca Verdini a Salvini: “Tieni duro amore mio!”

Leggi su Thesocialpost.it

In uno dei giorni più difficili della vita e della carriera politica di Matteo, quello della sentenza nel processo, dove rischia una condanna a sei anni per sequestro di persona, il leader della Lega riceve unbellissimo. È quello della sua compagnache pubblica su Instagram un lungo post, accompagnato da una tenera foto di loro due abbracciati.Leggi anche: Processo: “In ogni caso fiero di quello che ho fatto”Il post di“Sei la persona più buona e coraggiosa che io abbia mai incontrato. – comincia così ildia Matteo– Sei leale al punto da essere sempre pronto a rimetterci, perché non te ne frega niente di rimetterci. Tu hai capito qualcosa di più profondo della vita, e ti sono così grata per avermene dato accesso”.