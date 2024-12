Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Udinese: Bisseck si prende un nuovo ruolo

Leggi su Inter-news.it

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di. ALTRO TASSELLO –continua la sua crescita tecnica. In questo inizio di stagione il tedesco avrebbe potuto veder crollare il suo rendimento, visto l’errore alla prima giornata, i problemi .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (disiun)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati