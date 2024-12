Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli vuole due difensori. Buongiorno assenza che pesa!

Cammaroto, O, Fava, Santacroce e De Luca hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Cammaroto: “Ildue, Koulibaly sullo sfondo, Kiwior piace, Biraghi vicino, Dorgu obiettivo prioritario, le ultime sul mercato in uscita”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “Koulibaly è rimasto nel cuore dei tifosi del, dipendesse da Conte lo prenderebbe subito. In questo momento dipende dal calciatore: se si taglia lo stipendio si può fare una trattativa, secontinuare a guadagnare tanto, parliamo del nulla.