Mogol | Tony Effe? Fanno bene a impedirgli di cantare al Capodanno di Roma Come si può chiamare una la tua tr**a? Mancano di rispetto alle donne

“La cultura popolare è quella che arriva alla gente ea elevarsi se noi gli forniamo delle cose degne di una fogna? Chi ammette simili modi non fa una bella operazione al popolo”. Così il celebre paroliere, co-autore degli evergreen di Lucio Battisti, in una intervista a Il Tempo ha detto la sua sul “caso” della settimana, l’esclusione dialdi.“dial concerto di. – ha detto – Quando sono stato invitato da Mazzi al Ministero della cultura ho detto che certe cose vanno proibite e chi le diffonde deve pagare una multa salatissima (.) Non è eccessivo, è l’unico modo perché questo è l’inizio della fine”.E ancora: “Non sono un censore, ma certe parole, certi modi di trattare le persone sono diseducativi,di