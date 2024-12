Zonawrestling.net - Lutto per Rey Mysterio, è morto lo zio Rey Mysterio Sr.

Gravecolpisce il wrestler Rey, lo zio anch’esso wrestler Miguel Ángel López Díaz, noto come ReySr. èoggi all’età di 66 anni.L’account Twitter della Lucha Libre AAA Worldwide ha comunicato oggi la notizia.Lamentamos el sensible fallecimiento de Miguel Ángel López Días, conocido como ReySr.Enviamos nuestro más sincero pésame a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones al cielo por su eterno descanso. pic.twitter.com/xnvqSndotS— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) December 20, 2024 Rey(o Misterio) Sr. ha iniziato la sua carriera da luchador nel 1976, dopo essersi inizialmente allenato per diventare un pugile.Il suo ultimo match disputato risale all’anno scorso durante l’evento Global Lucha Libre ad Aprile 2023, in coppia con Aero Star e Mr Iguana contro Hereje, Hijo del Pirata Morgan e Nightmare Azteca.