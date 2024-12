Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 50-51, Eurolega basket in DIRETTA: duello accesissimo al Forum

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-BARCELLONA DALLE 20.00E adesso arriva il timeout televisivo, con 4? e poco più nel terzo quarto.50-51 Ancora Edwards in entrata.50-49 Dimitrijevic con palleggio arresto e tiro!48-49 Booker solo da tre, a segno. 19 per lui.Si arriva a metà terzo quarto.48-46 MIROTIC! Ecco la tripla, al sesto tentativo!45-46 Raccoglie una coppia di liberi Booker, mandandoli entrambi a segno.45-44 Dimitrijevic con l’arresto e tiro!43-44 Booker sbaglia, si ritrova la palla in mano e poi riesce ad appoggiare al tabellone. Passati 2? di terzo quarto.43-42 Booker con il semigancio.43-40 CAUSEUR! Con l’appoggio elegante!41-40 NEBO! E la schiacciata vale il vantaggio di!Inizia il terzo quarto.22:01 Pochi istanti all’inizio del terzo quarto.