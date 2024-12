Lettera43.it - Il ritorno di Sangiuliano in Rai, il futuro di Coletta e Agnes blindata: le pillole televisive

Leggi su Lettera43.it

Chiusa l’esperienza politica al ministero della Cultura e guarite le cicatrici dell’affaire Boccia, Gennaroè pronto per ilin Rai, lì dove – secondo le malelingue – non è mai stato amato. Ma chi se ne importa, c’è un ex ministro da piazzare da qualche parte. Dopo ospitate strategiche per parlare del suo nuovo libro e commentare la vittoria di Donald Trump, l’ex direttore del Tg2 – che, ricordiamo, è in aspettativa – sarebbe pronto a riprendere posizione in Viale Mazzini.Gennaro(Imagoeconomica).Visto l’imminente pensionamento di Fabrizio Ferragni (che scatta il 24 febbraio 2025), direttore di Rai Italia, i vertici della tivù pubblica e quelli di Fratelli d’Italia avrebbero pensato a di sistemare Genny proprio in quel posto da responsabile della Direzione offerta estero.