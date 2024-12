Tpi.it - Il martirio di Gaza tra allarme genocidio e pulizia etnica (di F. Bascone)

La recentissima presa di posizione di Amnesty International, dopo quella di Papa Francesco, ha ravvivato la discussione sulla applicabilità del concetto diagli orrori di. In prima approssimazione appare condivisibile l’opinione dissenziente della sezione israeliana di Amnesty, secondo cui l’azione punitiva che Israele va conducendo contro la popolazione della Striscia dicostituisce una serie di crimini di guerra e contro l’umanità, compresa la, ma non un.Perché si possa parlare diè essenziale non il numero delle vittime civili ma l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo etnico. Quando i nazisti andavano a caccia di individui inoffensivi per ucciderli solo perché di discendenza ebraica, non per impossessarsi dei loro averi (li avevano già depredati) o delle loro terre (non ne avevano) erano evidentemente guidati da questa intenzione di sterminio.