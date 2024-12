Movieplayer.it - House of the Dragon: quando inizieranno le riprese della terza stagione?

Leggi su Movieplayer.it

Dopo la conferma dei nuovi episodi, HBO non ha nessuna intenzione di perdere tempo e sta già cominciando a pianificare la nuovaAlla fine dell'ultimo episodio de Il trono di spade, i Sette Regni di Westeros erano sotto il dominio di Re BranCasa Stark. Tuttavia, ben cento anni prima, Westeros era sotto la morsaCasa Targaryen e dei suoi draghi. La primaserie prequelof the, ha gettato le basi per la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Tagaryen che avrebbe indebolito la Casa discendente dall'Antica Valyria. Sebbene la secondaabbia deluso la maggior parte dei fan con un climax poco incisivo, la guerra è in pieno svolgimento e i draghi danzeranno sicuramente. .