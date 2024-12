Puntomagazine.it - Giannicola Agresti: il maratoneta leggendario che non si ferma mai

A 70 anni, con scarpe rotte e un’auto vecchia di 20 anni, ha corso tutta l’Italia e conquistato record straordinari!, classe 1955, è la dimostrazione vivente che la passione non ha età. A 70 anni, con spirito indomabile, ha percorso l’Italia in lungo e in largo, partecipando a maratone e gare iconiche, lasciando il segno ovunque con la sua forza di volontà. Le sue imprese sportive sono leggendarie: maratone a Milano, Roma, Firenze, Ravenna, Napoli, e quasi 50 mezze maratone su tutto il territorio nazionale. Tra queste, spiccano tre Roma-Ostia, due gare di fine anno nel cuore di Roma, una corsa nel Vaticano e due partecipazioni alla panoramica Sorrento-Positano di 27 km. Nel suo palmarès c’è anche la Palermo Internazionale – Corsa della Legalità, dove ha rappresentato con orgoglio la Campania.