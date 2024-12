Femminicidio di Emanuele Massicci parla la vicina di casa | Una tragedia annunciata lei aveva spesso lividi e occhi neri

Leggi su Dayitalianews.com

Nonostante i tanti appelli e le tante battaglie contro la violenza sulle donne, non si fermano i femminicidi in Italia. L’ultimo tragico episodio si è consumato a Ripaberarda, in provincia di Ascoli Piceno, dove qualche giorno fa Massimo Malavolta, operaio di 45 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso a mani nude la moglie Emanuela, anche lei 45enne, con i due figli minori inche hanno aperto la porta ai soccorritori. Una, secondo ladi, che ha rivelato a Repubblica le precedenti violenze che era costretta a subire la donna.La testimonianza dellaDellanon si dice affatto sorpresa ladi, Gina Cicconi, che ha raccontato deisul viso di Emanuela e in un’occasione anche di uno nero. Gina non era una semplicedi Emanuela, ma era una sua intima amica e per un periodo di tempo anche sua collega di lavoro.