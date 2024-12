Spettacoloitaliano.it - Federica Sabatini marito e figli, vita privata: chi è il fidanzato di Giulia di Don Matteo

è nota al grande pubblico, soprattutto per il ruoli in Done Suburra La Serie. L’attrice ha riscosso un gran successo e ha destato grande curiosità nella sua. Ma chi è? È fidanzata ? Ha une dei? Tutto su di lei.età e biografiaetà 32 anni, è nata il 23 gennaio 1992 a Roma. Ha iniziato a studiare recitazione nel 2010 presso il C.I.A.P.A. con la coach Gisella Burinato e successivamente ha frequentato il Centro sperimentale di cinematografia di Roma dal 2013 al 2015. È nota per i suoi ruoli in varie serie TV e film, tra cui “Suburra” (nel ruolo di Nadia Gravone), “Toy Boy” (nel ruolo di Rania Giallo), e più recentemente “Don14” dove interpretaMezzanotte.? Chi è il?Nelle fiction,ha avuto come partner Alessandro Borghi e Eugenio Mastrandrea.