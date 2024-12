Quotidiano.net - Errori nel calcolo della tredicesima? Ecco come controllare

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 dicembre 2024 – In questi giorni sta arrivando la2024 ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato. E’ un bonus economico aggiuntivo, che arriva entro Natale e che è stato introdotto per la prima volta in Italia nel 1937 e esteso dal 1960 a tutti i dipendenti subordinati, senza alcuna distinzione di tipologia contrattuale.calcolarla e quali sono i fattori da considerare. Chi ha diritto allaHanno diritto allatutti i lavoratori subordinati, sia a tempo determinato che indeterminato. Questo vale sia per i dipendenti del settore pubblico che di quello privato. Laspetta anche ai lavoratori domestici, agli apprendisti e ai pensionati.Lacorrisponde a una mensilità aggiuntiva dello stipendio lordo.