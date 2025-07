Allarme alla Casa Bianca | evacuata ala Nord

Roma, 15 luglio 2025 - L'ala nord della Casa Bianca è stata sgomberata con urgenza dal Secret Service. Lo hanno riferito sui social media diversi giornalisti, confinati nella briefing room. Gli agenti schierati a protezione della residenza del presidente americano hanno fatto liberare il prato e il viottolo d'accesso alla sala stampa. A quanto riferito da una producer di News Nation, Jessica Marquez, qualcuno avrebbe lanciato oltre l'inferriata della Casa Bianca un cellulare caduto nel giardino. Secret Service has cleared out the North Lawn at the White House. Press is currently holding inside the briefing room. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allarme alla Casa Bianca: evacuata ala Nord

