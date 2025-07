Olimpiadi Milano-Cortina 2026 svelate le medaglie Fontana | Sintesi perfetta di design e tradizione

Milano, 15 luglio 2025 – Come per le torce, anche le medaglie dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 hanno un design essenziale, che mette al centro emozioni e lavoro di squadra, e simboleggia l'unione non solo di due cittĂ , Milano e Cortina, ma anche l'anima della vittoria e gli sforzi per conquistarla. Due metĂ unite dai valori Olimpici e Paralimpici. Due dimensioni che rappresentano il coronamento del percorso dell'atleta e di tutte le persone che l'hanno sostenuto per raggiungerlo. Un concetto che diventa una potente metafora per raccontare l'unione di mondi diversi che si riconoscono simili nello spirito delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi: un mondo dove la competizione non divide, ma unisce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

