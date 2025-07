Tempo di lettura: 2 minuti L’intera comunità di Pietrelcina si stringe nel dolore per la scomparsa di Cosimo Iadanza, figura storica e amata del paese, venuto a mancare dopo una vita segnata da sacrifici, dedizione al lavoro e profondo attaccamento alla famiglia. Aveva compiuto 100 anni lo scorso gennaio, un traguardo celebrato con affetto e commozione da figli, nipoti, amici e concittadini. “Oggi Pietrelcina saluta Zio Cosimo Iadanza che per tutta la vita si è distinto nel rappresentare il volto generoso e accogliente della nostra terra, per la sua laboriosità, per la bontà d’animo e per i profondi valori di attaccamento alla famiglia – dice il sindaco Salvatore Mazzone -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pietrelcina, comunità in lutto per la morte del centenario Cosimo Iadanza