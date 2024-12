Oasport.it - Equitazione: Charlotte Fry si impone nel Freestyle del dressage nella World Cup a Londra

La seconda e ultima prova della tappa didella FEICup, la quinta in calendario per l’annata 2024-2025, è andata ufficialmente in archivio. All’interno dell’iconico impianto dell’ExCel si è tenuta questa sera la prova di, che ha fatto seguito a quella del Grand Prix di ieri. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.A vincere, con una ripresa davvero di alto livello, è stataFry che – in sella al suo Glamourdale – ha totalizzato uno score di 86.645 % precendendo, nell’ordine, la norvegese Isabel Frese, seconda a quota 83.270 % (montante Total Hope OLD), e l’olandese Dinja van Liere, terza con il punteggio di 80.225 % con il cavallo Hartsuijker. Non c’erano italiani in gara, in un concorso che ha visto complessivamente al via 14 binomi.La classifica generale, relativa alla Western European League, vede al momento in testa la tedesca Carina Scholz, prima con 60 punti, davanti alla connazionale Bianca Nowag-Aulenbrock, seconda a 48, e all’austriaca Diana Porsche, terza con 43.