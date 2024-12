Liberoquotidiano.it - Dal 23 dicembre torna il cinepanettone dal titolo “Cortina Express” , protagonisti Christian De Sica e Lillo Petrolo

C'era una volta il Natale che non si festeggiava senza aver visto il film natalizio prodotto da Aurelio De Laurentiis. Era come un caldo abbraccio sotto l'Albero, a cui non potevi mancare. Poi, il produttore si innamorò del calcio e del Napoli, e tutto finì. Sì, ci sono stati altre comedy più o meno simili, ma a cui mancava il vero clima natalizio, e quella voglia di divertirsi per dimenticare un po' la vita e i problemi giornalieri. A salvarci c'è Medusa che di film natalizi ne aveva prodotti tanti. Oggi, a 40 anni dalla nascita delci riprova con il regista Eros Puglielli in“”, la città delle Dolomiti dove tutto ebbe inizio. Protagonista il veteranoDe, un grande attore che forse, più di altri avrebbe dovuto ottenere premi e applausi. E se la critica è spesso velenosa , è perchè non sa guardare un film e un attore comenel modo giusto ( dovrebbe solo ritirarsi).