Cosa significa Arancia meccanica, la frase che ha dato il titolo al romanzo di Burgess e al film di Kubrick

, in originale A Clockwork orange, è unricco diti allegorici, creato da Anthonyper il suodistopico del 1962 e portato sul grande schermo, dieci anni dopo, da Stanley. Esso combina elementi organici e vitali con la rigidità e la meccanicità, alludendo al condizionamento morale che la società impone alle persone. L’espressione deriva, probabilmente, dal Cockney as queer as a clockwork orange, ovvero strano come un’, e riflette l’ossimoro tra la vitalità di un’e la freddezzadi un ingranaggio. Il protagonista, Alex DeLarge, un adolescente violento e amante della musica classica, incarna questa contraddizione.La storia, infatti, esplora il concetto di libero arbitrio. E si interroga su quanto sia umano togliere a qualcuno la capacità di scegliere tra il bene e il male.