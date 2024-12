Lanazione.it - Condanna per appropriazione indebita nel caso dell'azienda agricola Villa Lucia

C’era l’di Montevettolini al centro del processo di primo grado che si è concluso in questi giorni in tribunale, a Pistoia, davanti al giudice monocratico Jacqueline Magi e che ha visto ladei due imputati. Una vicenda questa che si dipana nel corso del 2018 e che si inquadra, secondo quanto è emerso dal dibattimento (i cui tempi si sono assai dilatati per il cambio dei giudici nel corso’istruttoria), nella fase preliminare che avrebbe dovuto portare all’acquistoe quote, per un milione di euro circa. La proprietaria di, Lucy Ann Vallera Luhan, di Monsummano, aveva dato la possibilità, a chi aveva manifestato l’intenzione di acquistare l’, più precisamente’agriturismo “Il Giuncheto”, di usufruire del bene in attesa di perfezionare il contratto.