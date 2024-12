Tpi.it - Come rimettersi in forma dopo l’influenza

Ogni anno la febbre mette a letto moltissime persone che dovranno affrontare questo malanno di stagione e il recupero post influenza. Infatti,ci farà sentire affaticati anche una volta guariti: avremo poca energia e il corpo avrà bisogno di altro tempo per recuperare. Questo virus, spesso sottovalutato, quasi sempre provoca febbre alta, dolori muscolari e spossatezza, ma può anche lasciare strascichi che richiedono tempo per essere superati. Per tornare completamente indovremo avere un approccio equilibrato che andrà a coinvolgere diversi aspetti della nostra vita, dall’alimentazione all’attività fisica. Spessoè causata anche dalla stanchezza.Al primo posto la giusta idratazioneDurante i giorni della malattia possiamo rischiare di disidratarci a causa delle forti febbri e anche di una alimentazione spesso povera dei giusti nutrienti.