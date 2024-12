Napolipiu.com - Clarissa Burt: « Scoprii una scappatella di Troisi: quando mi diede l’anello rifiutai»

: «unadimi»">L’ex modella si racconta: “Da Milano alla tv con la Carrà. Di Massimo mi piaceva la dolcezza, maunadai rotocalchi”L’arrivo in Italia difu un vero battesimo di fuoco. “Era il 1983. A Milano da poche settimane, andai in discoteca. Lasciai la borsa con 500 mila lire sul tavolino con due ragazzi appena conosciuti.tornai non trovai più né loro né la borsa”, racconta l’ex top model di Philadelphia.Dal mondo della moda alla televisione il passo fu breve. Raffaella Carrà la volle per Il principe azzurro su Canale 5: “Mi fecero cavalcare un toro meccanico, fui l’unica a non cadere. Poi mi richiamò per Ricomincio da due sulla Rai. Un giorno ci fu un allarme bomba in diretta.