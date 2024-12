Cinema | i colori di Capri Hollywood diversità è bellezza 218 film

Leggi su Ildenaro.it

Con l’HumanitarianAward alitaliano campione d’incassi 2024 ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ di Margherita Ferri con Claudia Pandolfi e Andrea Arru (prodotto da Roberto Proia per Eagle Pictures) l’impegno sociale ed umanitario sarà al centro della 29esima edizione di(26 dicembre – 2 gennaio) che con 218 opere ha scelto il tema ‘Diversity: The Colors of Beauty’. «L’importantedenuncia contro il bullismo e l’omofobia tratto da una tragica storia vera ha già incassato già più di otto milioni di euro e continua a coinvolgere il pubblico e soprattutto i più giovani – sottolinea il fondatore e produttore del festival Pascal Vicedomini – è un segnale potente della forza del nostroche con questi temi può imporsi ad un pubblico globale». L’Humanitarian Award sarà consegnato anche a Dario D’Ambrosi, pioniere del teatro patologico a Roma.