Ilrestodelcarlino.it - Capodanno viennese al Velluti con "Alter Echo String Quartet"

Fervono i preparativi a Corridonia per accogliere al meglio il 2025. Il primo gennaio sul palco del teatro(alle 17), protagonista sarà "" (foto), ilto nato nel 2011 che ha collaborato con grandi artisti come Andrea Bocelli, i Pooh, Elodie, Mario Biondi, Roby Fachinetti, Francesco Baccini, il Volo, Alberto Fortis, Raphael Gualazzi, la Pfm, Gigi Proietti e Andrea Griminelli. Le quattro componenti sono state dirette inoltre dal maestro Ennio Morricone, partecipando come ospiti d’onore a eventi di Dolce&Gabbana, Gucci Italia, Bulgari, Porsche e Mercedes. Il programma musicale per il primo giorno del nuovo anno sarà in parte allegro e trascinante, in parte intimo e meditativo, con le composizioni della dinastia Strauss, dal valzer alla polka, per assaporare la magica atmosfera del famoso