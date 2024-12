Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Una big inglese piomba su Reijnders

In un periodo difficile dal punto di vista dei risultati, il Manchester City potrebbe guardare al mercato per rafforzare la rosa e offrire nuove certezze a Pep Guardiola. L’ultima suggestione per i Citizens arriva dalla Serie A, con un interesse concreto per un giocatore del. Secondo quanto riportato dal Daily Star, il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per Tijjani, centrocampista olandese che si sta distinguendo come uno dei protagonisti della stagione rossonera. Le prestazioni del giocatore in Serie A non sono passate inosservate, tanto da catturare l’attenzione di Guardiola, che lo considera il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. L’idea sembra destinata però a concretizzarsi in estate, con il clubdisposto a fare un investimento importante per portare il talento olandese a Manchester.