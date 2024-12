Unlimitednews.it - Antartide, ENEA utilizza il supercalcolo per il censimento dei pinguini

ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale verràta per la prima volta income strumento per contare e classificare idi Adelia che vivono nei pressi della Stazione italiana Mario Zucchelli. Lo prevede una metodologia messa a punto dache mette insieme droni, intelligenza artificiale (IA) e la potenza del supercomputer CRESCO dell’stessa.“La precisione della conta è risultata pari al 97% per iadulti e 89% per i pulcini, valori ottimali in quanto molto attendibili”, spiega Riccardo Scipinotti, ricercatoreattualmente capo spedizione presso la base italo-francese di Concordia sul plateau antartico, a oltre 3 mila metri di quota e a 1.200 chilometri dalla costa.Questi risultati sono stati ottenuti analizzando le ortofoto acquisite nelle due pinguinaie più vicine alla base Zucchelli (Edmonson Point e Adelie Cove), che contano rispettivamente circa 4 mila e 10 mila esemplari.