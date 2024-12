Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 19/12/24

Leggi su Isaechia.it

Allora, sicuramente Francesca Sorrentino non è stata fortunatissima in questa esperienza aperché non ha beccato corteggiatori né particolarmente interessati né particolarmente interessanti, e sappiamo tutti che in questo programma la differenza la fanno più i corteggiatori/trici rispetto al/alla tronista, nel senso che chi sta sul trono può essere la persona più simpatica e brillante della terra, ma se non scatta niente con chi ti corteggia, o se chi ti corteggia non è coinvolto, il trono in automatico non decolla.La domanda che Francesca però dovrebbe farsi è: sono stata solo sfortunata a non avere corteggiatori interessati, o magari io per prima non faccio NULLA per fare in modo che dei ragazzi, che certamente non vanno acon lo scopo primario di cercare l’amore, questo credo sia ovvio, possano creare un feeling con me?Insomma, parliamoci chiaro, Francesca fino ad ora è stato un mappazzo.