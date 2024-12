Lanotiziagiornale.it - Tony Effe sfida Gualtieri e annuncia il contro-concerto di Capodanno a Roma al Palasport: chi è il trapper e i suoi successi del 2024

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Unaquella che da più cantanti è stata definita una censura.rilancia la polemica dopo l’esclusione daldiorganizzato dal Comune di, con la conseguente decisione di non partecipare – per solidarietà – anche di Mahmood e Mara Sattei,ndo una pagamento sempre a, sempre a. Il cantante hato con una nota il suo“da” per festeggiare insieme ai fan l’arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre al Palazzo dello Sport di“una notte unica” che l’artista ha voluto regalare al suo pubblico per celebrare insieme.torna al Palaeur dove, solo pochi mesi fa, ha infiammato il pubblico con uno show sold out. I biglietti a prezzo calmierato saranno disponibili da oggi, giovedì 19 dicembre, alle ore 19:00 su Ticketone.