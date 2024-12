Ilgiorno.it - Studente picchiato in stazione Centrale: sette anni a un aggressore, due a processo

di carcere in abbreviato per uno degli aggressori delloche, lo scorsombre, arrivato a Milano dalla Puglia per sostenere il test d’ingresso al corso di laurea di professione sanitaria, è statoe rapinato, alle 8 di mattina, dopo essere sceso dal treno, alla. A deciderlo è stato il gup Alberto Carboni che ha inflitto una pena ben superiore ai 4e 4 mesi chiesti dalla pm Ilaria Perinu, al netto dello sconto previsto dal rito. Il giudice ha, invece, mandato agli altri due coimputati dopo aver rigettato la loro richiesta di abbreviato condizionato. Il giudice che ha inflitto una pena così severa ha considerato i fatti molto gravi. Infatti come testimoniano le immagini delle telecamere, lo, 19, partito da Bari con un Intercity notturno per affrontare l’esame al Politecnico, è stato aggredito da cinque nordafricani, due dei quali sono riusciti a fuggire.