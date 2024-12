Dilei.it - Sarà Sanremo pagelle: frecciata ad Amadeus (4), la scelta di Tony Effe (7), Fedez irriconoscibile (6)

Leggi su Dilei.it

Un primo assaggio del Festival di2025 è stato servito a, il contest in cui Carlo Conti – con la collaborazione di Alessandro Cattelan (che condurrà anche il Dopofestival) – ha presentato i titoli delle trenta canzoni in gara e svelato i nomi dei quattro finalisti diGiovani. Il lungo percorso era iniziato a ottobre con la selezione, da parte della Commissione musicale, dei 46 artisti destinati alle audizioni dal vivo su 564 iscritti. E ora, solo quattro di loro sono approdati all’ultimo capitolo. Più precisamente ritroveremo all’Ariston il prossimo febbraio: Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba.Laad, voto 4Durante la serata dinon è mancata una, un tantino ingiusta, nei confronti di. A “mettere a segno il colpo” Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, ospiti della serata su Rai1 per presentare il loro nuovo film: Io e te dobbiamo parlare.