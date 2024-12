Ilnapolista.it - Quando Ferlaino scrisse a Juliano: «Valuti bene l’operazione Maradona, con quei soldi ne compriamo cinque»

: «, conne»C’è il Napoli. Tutto. Da Pesaola a Carannante, dal Pampa Sosa a. C’è il Napoli che ha vinto in “Orgoglio napoletano” il libro di Mimmo Carratelli memoria storica del giornalismo napoletano e italiano. Memoria storica, attenzione, con neuroni da ragazzino. Un formidabile giornalista che non nasconde i propri ritmi di vita giovanili. Va a letto tardi e si sveglia tardi. Come ha recentemente detto ad Aurelio De Laurentiis che lo chiamò alle otto del mattino per scusarsi dell’assenza alla presentazione del libro qualche giorno fa al Circolo Savoia. «Me ne ricorderò, non lo farò più», le parole di De Laurentiis.Carratelli ha scelto un profilo diverso per questo libro. Ha voluto raccontare solo i Napoli che hanno vinto.