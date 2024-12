Anteprima24.it - Parte il “Trenino di Natale” per i bambini: un viaggio nel centro storico della città

Tempo di lettura: < 1 minutoPer rendere più “magiche” le festività inarriva per iil “diRete Museale provinciale di Benevento.Lo rendono noto Nino Lombardi (PresidenteProvincia di Benevento), e Raffaele Del Vecchio (Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providingProvincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale).Iltrasporterà i piccoli passeggeri in unnelmostrando loro i siti monumentali più importanti con lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio-culturale di Benevento.Ildi, che partirà da Piazza Santa Sofia, sarà operativo il 22 e 29 dicembre e il 5 gennaio del nuovo anno dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle ore 16,30 alle 18,30.