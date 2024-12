Anteprima24.it - Operaio morto sul lavoro: tragedia ripresa dalle telecamere, attesa per l’autopsia sul 36enne

Tempo di lettura: 2 minutiPostiglione (Sa)- Il triste epilogo dell’incidente sulche si è verificato ieri, in una fabbrica di pellet a Postiglione, è stato registratodi videosorveglianza dell’opificio che hanno ripreso gli ultimi istanti di vita e la morte del giovanedi 36 anni, Domenico Caputo.Unache ha sconvolto la cittadina di Postiglione e il territorio salernitano, che da ieri piange la morte del giovane, dipendente di un’azienda di proprietà di un imprenditore dell’argonocerino sarnese nonché suocero della vittima. Di quell’azienda di famiglia, sita nell’area industriale P.I.P. di Postiglione, Caputo di cui era dipendente, ne conosceva ogni dettaglio e mercoledì, come ogni giorno e forse come faceva decine di volte al giorno, era sceso dal mezzo che aveva parcheggiato dinanzi all’opificio e nel probabile tentativo di sganciare il rimorchio dalla motrice del camion aziendale, l’ha notato un malfunzionamento dei freni che lo avrebbero spinto a salire sul camion in corsa e fermalo ma qualcosa non ha funzionato e ilè rimasto schiacciato dal camion mentre il mezzo si è schiantato al muro dell’opificio industriale.