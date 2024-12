Lanotiziagiornale.it - Netanyahu allarga il conflitto allo Yemen: l’aviazione dello Stato ebraico ha attaccato gli Houthi che promettono una “dura rappresaglia”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Alla fine, le indiscrezioni di stampa su un possibile attacco israeliano in, seccamente smentite dalle autorità dall’amministrazionenei giorni scorsi, si sono rivelate fondate. Già, perché nelle ultime oreha lanciato diversi raid contro obiettivi militari legati agli, ossia il gruppo armato sostenuto dall’Iran, che hanno causato, secondo l’emittente locale Al Masirah, la morte di almeno nove persone nella capitale San’a.Un’operazione che, secondo l’esercito israeliano (IDF), è scattata “in risposta agli attacchi dei giorni scorsi compiuti dal gruppo terrorista deglicontro Israele con l’utilizzo di droni e missili terra-terra” e che non avrebbe interessato obiettivi civili. Del tutto diversa, invece, la ricostruzione del movimento filo-iraniano, secondo cui l’attacco ha interessato infrastrutture energetiche, porti e siti petroliferi in tutto il Paese mediorientale.