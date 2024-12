Anteprima24.it - Natale ad Avellino, divieto di circolazione in Via Matteotti

Tempo di lettura: 3 minutiViapedonalizzata da venerdì 20 dicembre fino a giovedì 2 gennaio. In occasione delle festività natalizie, dalle ore 18 alle ore 24, l’arteria che mette in connessione corso Europa con corso Vittorio Emanuele sarà interdetta alla normaleveicolare. E’ quanto affermato nell’ordinanza firmata dal sindaco di, Laura Nargi.Ildi accesso in viapartirà dall’intersezione con via Mancini e prevedrà l’obbligo di svolta a sinistra con direzione via Mazas per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati e di quelli dei residenti. Il dispositivo favorirà una più sicura e funzionale fruizione dell’area pedonale di corso Vittorio Emanuele e dei Mercatini didell’Christmas Village di piazza della Libertà, riducendo contestualmente il traffico veicolare e i disagi per i pedoni“Considerato che le manifestazioni organizzate dal Comune diin occasione del periodo natalizio richiamano un gran numero di visitatori, con un notevole ed incessante afflusso di persone, in particolare alla Piazza Libertà ed al Corso Vittorio Emanuele; Ritenuto di dover assicurare lo svolgimento delle manifestazioni ed il deflusso dei pedoni in condizioni di sicurezza, evitando il pericoloso passaggio di veicoli sulla strada completamente occupata; Ritenuto, altresì, di agevolare lo svolgimento delle iniziative al Villaggio diorganizzato alla Piazza Libertà; Considerato che si rende, quindi, necessario per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e dellanell’area interessata; Visti il vigente Codice della Strada, approvato con D.